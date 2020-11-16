Миллиардер Алишер Усманов построит бизнес центр в Намангане

CentralAsia (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов построит бизнес центр в Намангане. Об этом сообщил глава Наманганской области Шавкат Абдураззаков.

Новый комплекс будет расположен на территории в 6 га. Его строительство планируется начать весной будущего года. В его состав войдут конгресс-холл, бизнес-школа, гостиница, эко-парк, спортивно-оздоровительный комплекс, искусственные озера, фонтаны и автостоянки.

"Строительство Международного бизнес-центра начнется весной. В будущем здесь планируется проведение международных симпозиумов и бизнес-форумов. Это ускорит приток инвестиций в Наманган и создаст широкие возможности для делового туризма. Центр станет уникальным брендом Намангана", – отметил хоким области Шавкат Абдураззаков.

Алишер Усманов, родившийся в Чустском районе Наманганской области Узбекистана, на протяжении долгих лет считается одним из самых богатых людей России и Великобритании. По данным Forbes, в настоящее время его состояние оценивается в $13,4 млрд.