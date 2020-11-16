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  16 ноября 2020
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Жителей казахстанского села пугает призрак светловолосой девушки. Видео

CentralAsia (KZ) -  Жители села Ханколь Западно-Казахстанской области сообщают, что их беспокоит призрак светловолосой девушки. Видео и фото распространяются в соцсетях.

Аким области Гали Искалиев считает, что информация недостоверная, но все же поручил полиции проверить обстановку, пишет газета «Надежда».

Во время отчетного доклада в службе Центральных коммуникаций в Нур-Султане 13 ноября акиму ЗКО задали вопрос о широко тиражируемом в соцсетях видео с призраком, который лишил покоя жителей села Ханколь Каратобинского района.

«Проблем не должно быть, потому что каждое утро правоохранительные органы дают мне информацию о том, что беспокоит наших жителей или создает проблемы. Если этого в сводках не было — наверное, недостоверная информация, или кто-то шутит. Я думаю, у нас нет такой проблемы. Я поручу нашим службам полиции, чтобы они проверили», - ответил Искалиев.

Речь идет о видео, которое выкладывают в социальные сети и пересылают через мессенджеры жители села Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области. По их словам, в селе «гуляет» призрак девушки, стучится в окна и пугает проезжающих. Водители рассказывают, что призрак появляется в их автомашинах и мешает вести автомобиль. Аким села, вместе с местным имамом и старейшинами на всякий случай провели садака — жертвоприношение.

Полицейские должны выяснить, одурачивает ли кто-то сельчан, есть ли у людей признаки массовых галлюцинаций и, на всякий случай, какое количество самогона производят на душу населения в Каратобинском районе, пишет издание.

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Публикация от Ащы шындық!АҚИҚАТ (@shyndyk_kaz)

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