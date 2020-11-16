В Японии подтвердили проведение Олимпиады в 2021 году

CentralAsia (CA) - Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за коронавируса, пройдут в назначенное время, несмотря на распространение коронавируса. Об этом 16 ноября договорились глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.



Как пишет агентство Kyodo, Суга и Бах провели встречу в ходе четырехдневного визита главы МОК в Токио, во время которой обсудили подготовку к летней Олимпиаде.



По словам Бах, зрители смогут присутствовать на стадионах во время соревнований.



Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.