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  16 ноября 2020
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В Румынии в результате пожара в больнице для пациентов c COVID-19 умерли 10 человек
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В результате пожара в больнице румынского города Пьятра-Нямц, которая специализировалась на лечении больных с COVID-19 погибли 10 человек, еще 10 человек получили ранения и ожоги, 7 из них находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Euronews.

Дежурный врач, пытавшийся спасти пациентов из огня, получил ожоги 40% поверхности тела. Он доставлен в военный госпиталь Королевы Астрид в Брюсселе, поскольку в румынских больницах сейчас нет медицинских возможностей для лечения пациентов с тяжелыми ожогами. Остальных пострадавших доставили в румынский город Яссы.

Министерство здравоохранения Румынии сообщило местным СМИ, что возгорание «скорее всего вызвано коротким замыканием». Пожар ликвидирован, генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Пьятра-Нямц находится на севере Румынии примерно в 350 километрах от столицы Бухареста. Президент Румынии Клаус Йоханнис и патриарх Румынской православной церкви Даниил выразили соболезнования семьям погибших.

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