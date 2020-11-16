Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике. Фото
- Азия и мир, общество
- 12:38, 16 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике и провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как пишет ВВС, в последний раз Ким Чен Ына видели 22 октября во время посещения кладбища китайских народных добровольцев, погибших в ходе Корейской войны.
Власти КНДР ранее заявляли, что в стране нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, однако на заседании ЦК партии северокорейский лидер призвал сохранять повышенную боевую готовность.