Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике. Фото

// KCNA/AFP

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике и провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как пишет ВВС, в последний раз Ким Чен Ына видели 22 октября во время посещения кладбища китайских народных добровольцев, погибших в ходе Корейской войны.