Преподаватели английского языка и профессора из США приедут в Узбекистан

- Узбекистан, общество
- 12:43, 16 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан приедут 16 преподавателей английского языка из США, а также профессора ведущих университетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.
На днях в Ташкенте прошла встреча главы МНО Шерзода Шерматова с послом США в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом.
В ходе встречи отмечалось, что в рамках проекта «Онлайн школа» атташе США по вопросам культуры начал преподавать уроки английского языка для школьников и что такая практика дает возможность учащимся изучать английский язык у зарубежных специалистов.
Ожидается, что в ближайшие месяцы из США прибудут еще 16 преподавателей английского языка и профессора (PhD) ведущих университетов США, также они будут поддерживать региональные центры переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования, - сообщили в МНО.
Согласно информации, совместно с Советами Америки ведется работа по открытию библиотеки «Окно в Америку» (American window) в детском центре Barkamol avlod в Карши.