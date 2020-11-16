Преподаватели английского языка и профессора из США приедут в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан приедут 16 преподавателей английского языка из США, а также профессора ведущих университетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

На днях в Ташкенте прошла встреча главы МНО Шерзода Шерматова с послом США в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом.

В ходе встречи отмечалось, что в рамках проекта «Онлайн школа» атташе США по вопросам культуры начал преподавать уроки английского языка для школьников и что такая практика дает возможность учащимся изучать английский язык у зарубежных специалистов.

Ожидается, что в ближайшие месяцы из США прибудут еще 16 преподавателей английского языка и профессора (PhD) ведущих университетов США, также они будут поддерживать региональные центры переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования, - сообщили в МНО.

Согласно информации, совместно с Советами Америки ведется работа по открытию библиотеки «Окно в Америку» (American window) в детском центре Barkamol avlod в Карши.