Немецкие ученые заявили, что нашли убивающий коронавирус натуральный продукт

CentralAsia (CA) - Немецкие ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма обнаружили натуральный продукт, способный подавлять до 97% коронавирусной инфекции в организме. Материал об этом опубликован на портале bioRxiv.

Исследователи установили, что сок черноплодной рябины может подавить до 97% вируса SARS-СoV-2. Еще активнее подавлялся вирус гриппа. Также эффективность показали зеленый чай и сок граната.

«Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis) обладают вирулицидной активностью против обоих вирусов, что позволяет предположить, что полоскание ротовой полости может снизить вирусную нагрузку в полости рта, тем самым снижая передачу вируса», - говорится в исследовании.

Специалисты объяснили, что эти и другие натуральные соки, а также зеленый чай способны ослабить вирусы за счет кислой среды и растительных полифенолов 80%.

«Например, сироп бузины (Sambucus nigra) показал способность облегчать симптомы у больных гриппом», - сказали специалисты.

