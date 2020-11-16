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  16 ноября 2020
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В Узбекистане ожидается похолодание до 15 градусов мороза

CentralAsia (UZ) -  По данным Узгидромета, на территорию Узбекистана через Западный Казахстан 18-20 ноября ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург).

По прогнозам синоптиков, 18-19 ноября по республике пройдут осадки (дождь, снег). По Бухарской, Навоийской областям 18 ноября местами возможен небольшой снег, 19 ноября без осадков. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

По горным районам республики 18-19 ноября снег, местами сильный. Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

18-20 ноября повсеместно ожидается понижение температуры ночью до 8-13° мороза, по северу до 10-15° мороза, днем до 0-5° мороза.

Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10-15° ниже нормы.

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