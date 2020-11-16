В России за сутки коронавирус выявили у 22,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зафиксировано 22 778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 640 (24,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 69,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 534 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 458,6 тыс. человек.