Число жертв коронавируса в России увеличилось на 300 человек за сутки

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 303 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство случаев смерти выявлено в Москве – 72, Ростовской области – 13 и Красноярском крае – 13.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 33 489 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 1,9 млн человек, из них выздоровели — 1 453 849, под медицинским наблюдением остаются 458,6 тыс. пациентов.