В Узбекистане при продаже полугодовалой дочери арестована молодая женщина

CentralAsia (UZ) - В Чартакском районе Наманганской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки, которая пыталась продать своего шестимесячного ребенка за 1,9 млн сумов (180 долларов США).

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, 23 октября в ходе оперативного мероприятия, сотрудники ОВД Чартакского района задержали 21-летнюю местную жительницу, которая продала свою шестимесячную дочь 51-летней жительнице Чартакского района за 1,9 миллиона сумов.

Сообщается, что девушка не состояла в браке.

По данному факту следственным отделом при УВД Чартакского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет) Уголовного кодекса РУз.

Ранее сообщалось о нескольких аналогичных случаях, произошедших за последние месяцы в Узбекистане.

Так, 9 ноября И.С. хотела продать свою 4-дневную дочь за 20 тысяч долларов в Хавасском районе Сырдарьинской области.

15 октября 28-летний Пулат Чориев, житель Денаузского района Сурхандарьинской области, был задержан при попытке продать своего двухлетнего сына за 50 миллионов сумов (около 5000 долларов).

В Фергане 1 сентября этого года была задержана 24-летняя Г.С., которая хотела продать своего годовалого сына за 1500 долларов.

В конце июля в Ташкенте была арестована 21-летняя женщина за попытку продать своего трехмесячного ребенка за 5000 долларов.