Украинец стал самым сильным человеком планеты

CentralAsia (CA) - Украинец Алексей Новиков завоевал титул Сильнейшего человека планеты — World Strongest Man. Об этом сообщается на странице «The World's Strongest Man» в Фейсбуке.



Соревнования проходили во Флориде, США после шестимесячного переноса из-за пандемии коронавируса.



На турнире 24-летний украинец смог превзойти британца Тома Столтмана и канадца Джефа Керона, которые дополнили пьедестал почета на втором и третьем местах соответственно.



Новиков стал самым сильным человеком планеты и для Украины это произошло впервые после успехов Василия Вирастюка, который владел этим статусом в 2004 и 2007 годах.

В 2019 году самым сильным человеком планеты стал американец Мартинс Лицис, в 2018 году - Хафтор Бьернссон из Исландии.