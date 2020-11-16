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  16 ноября 2020
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Украинец стал самым сильным человеком планеты

CentralAsia (CA) -  Украинец Алексей Новиков завоевал титул Сильнейшего человека планеты — World Strongest Man. Об этом сообщается на странице «The World's Strongest Man» в Фейсбуке.

Соревнования проходили во Флориде, США после шестимесячного переноса из-за пандемии коронавируса.

На турнире 24-летний украинец смог превзойти британца Тома Столтмана и канадца Джефа Керона, которые дополнили пьедестал почета на втором и третьем местах соответственно.

Новиков стал самым сильным человеком планеты и для Украины это произошло впервые после успехов Василия Вирастюка, который владел этим статусом в 2004 и 2007 годах.

В 2019 году самым сильным человеком планеты стал американец Мартинс Лицис, в 2018 году - Хафтор Бьернссон из Исландии.

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