Уровень безработицы в Узбекистане снизился с 13,2% до 11,1%, - Минтруда

CentralAsia (UZ) - Министерство занятости и трудовых отношений утверждает, что уровень безработицы в Узбекистане в январе-сентябре 2020 года составил 11,1%, снизившись на 2,1% по сравнению с первым полугодием этого года.

По данным министерства, исследование, проведенное Научным центром занятости и охраны труда в 108 городах и районах, показало, что количество безработных в Узбекистане за два-три месяца снизилось на 2,1%.

Согласно официальному сообщению, опрос проводился среди 490 органов местного самоуправления, 4,9 тыс. домохозяйств и 26 тыс. граждан.

«По данным опроса, общее количество нуждающихся в работе составило 1 642,5 тысячи человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения составил 11,1 процента.

По данным ведомства, в январе-сентябре 2020 года оказано услуг 910 201 гражданам, обратившимся в районные (городские) центры занятости.

243 946 обратившихся граждан обеспечены работой, 500 499 привлечены к общественным работам, 25 384 обучены профессиям, 45 036 гражданам назначены пособия по безработице, 38 002 предоставлены консультации по вопросам, связанным с трудовыми отношениями.

"Также, за счет субсидий, выделяемых Фондом содействия занятости на приусадебных участках обеспечена занятость 30 827 семей, 19 174 граждан трудоустроены в сельскохозяйственных, швейных и ремесленнических кооперативах, 7 383 привлечены к предпринимательству", - отмечается в сообщении.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений, уровень безработицы в Узбекистане в январе-июне 2020 года составлял 13,2%.

Этот показатель составляет 9,1% за аналогичный период 2019 года. Общее количество нуждающихся в работе составило 1 944,0 тыс. человек.