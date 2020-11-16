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  16 ноября 2020
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Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан

CentralAsia (CA) -  Турецкие военные будут задействованы в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра по Нагорному Карабаху, сообщает агентство Анадолу.

Проект указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение парламента страны.

В тексте документа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

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