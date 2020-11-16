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  16 ноября 2020
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Майя Санду во втором туре выборов президента Молдовы набрала почти 58 % голосов

CentralAsia (CA) -  Экс-премьер Молдовы и представитель проевропейских сил Майя Санду после обработки 100 процентов бюллетеней одержала победу во втором туре президентских выборов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Санду получила 57,75 процента голосов избирателей. Ее соперника Игоря Додона поддержали 42,25 процента проголосовавших, передает DW.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 52,78 процента - проголосовали более 1,62 миллиона избирателей. Причем в основном выборы заинтересовали старшее поколение: 32 процентам проголосовавших от 56 до 70 лет. Тех же, кому от 18 до 25 лет, всего 8 процентов.

Кампания Майи Санду прошла под лозунгом "Время хороших людей". В многочисленных видеороликах и постах в соцсетях лидер правой проевропейской партии "Действие и солидарность" призывала "хороших людей" объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы - без олигархов и коррупции. 12 ноября Санду разместила в сети Facebook обращение к русскоязычным гражданам страны, в котором гарантировала, что в случае избрания ее президентом никто не будет закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а "люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", День Победы.

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