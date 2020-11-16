В Эфиопии десять тысяч заключенных тайно освобождены, - СМИ

CentralAsia (CA) - Правительство Эфиопии обвинило оппозицию в освобождении десятка тысяч заключенных в северной части региона Тыграй, передает Reuters.

Правительственная рабочая группа по чрезвычайным ситуациям сообщила, что силы Тыграя выпустили по меньшей мере три ракеты по столице Эритреи, что привело к эскалации 13-дневного конфликта, в результате которого погибли сотни людей.

"Когда ополченцы "Народного фронта освобождения Тыграя" потерпели поражение в Аламате, они сбежали, взяв с собой около 10 тысяч заключенных", - сообщила правительственная рабочая группа в Twitter.

Лидеры Тыграя пока не прокомментировали события в Аламате, городе недалеко от границы с региональным государством Амхара.

Главный дипломат Госдепартамента США по Африке Тибор Надь осудил нападения сил Тыграя на Эритрею, назвав их "усилиями по интернационализации конфликта" в Тыграе.

На прошлой неделе министр иностранных дел Эритреи Осман Салех Мохаммед заявил агентству Reuters, что его страна не вовлечена в конфликт.

Конфликт может поставить под угрозу экономическую открытость, спровоцировать межэтническое кровопролитие в районе второй по численности населения страны Африки и запятнать репутацию Абия, получившего в прошлом году Нобелевскую премию мира за мирный договор с Эритреей.