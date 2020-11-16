Сovid-19 циркулировал в Италии в сентябре 2019 года, - исследование

CentralAsia (CA) - Новое исследование показывает, что Covid циркулировал в Италии в сентябре 2019 года, а это означает, что вирус распространился из Китая в Европу на несколько месяцев раньше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно исследованию Национального института рака Милана, Covid-19 циркулировал в Италии еще в сентябре 2019 года.

Ученые сделали это заявление после проверки образцов крови, предоставленных пациентами для исследования рака, в которых было обнаружено, что они содержат антитела для борьбы с вирусом.

По словам исследователей, образцы от 15 пациентов, взятых в сентябре прошлого года, содержали антитела, что предполагает, что они подверглись воздействию вируса задолго до того, как 21 февраля был подтвержден первый случай передачи вируса в Италии.

В случае подтверждения результатов, это будет означать, что вирус распространился из Китая в Европу еще до того, как первый кластер инфекций был обнаружен в Ухане в декабре 2019 года.

Маттиа Маэстри был первым известным случаем передачи коронавируса в Италии. Ему поставили диагноз 21 февраля, и он не был в Китае и не контактировал с больными.

Китай впервые сообщил, что 31 декабря в Ухане распространилась «пневмония неизвестной причины», сосредоточенная вокруг рынка морепродуктов в городе.

По мере распространения болезни Китай признал, что первый случай был обнаружен 8 декабря. Впоследствии выяснилось, что ученые предупреждали о новом респираторном заболевании в течение нескольких недель в отчетах, которые в значительной степени были скрыты.

Но Китай никогда не идентифицировал «нулевого пациента» - первого человека, заразившегося вирусом, - а это значит, что до сих пор не ясно, где, когда и как произошло первое заражение.

Это оставило серьезные вопросы на ранних этапах существования вируса, в том числе о том, как долго он распространялся незамеченным, прежде чем был окончательно идентифицирован.

Профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона сказал, что большая часть доказательств указывает на то, что вирус возник в период с октября по ноябрь в Китае, а затем распространился в Европе где-то между ноябрем и декабрем.

Однако новое исследование ставит под сомнение этот график.

Новые результаты, опубликованные научным журналом Национального института рака (INT) Tumori Journal, касаются образцов крови, взятых у 959 людей в ходе исследования рака в Милане - городе, находящемся в эпицентре первой волны Италии.

Исследователи обнаружили, что кровь 111 человек содержала антитела, специфичные к новому коронавирусу - SARS-CoV-2.

Исследователи заявили, что у 14 процентов из них были антитела в крови в образцах, взятых в сентябре 2019 года.

Затем антитела появились еще у 30 процентов пациентов в феврале, когда в Италии была обнаружена первая волна инфекции.

«Это исследование показывает неожиданную очень раннюю циркуляцию SARS-CoV-2 среди бессимптомных людей в Италии за несколько месяцев до того, как был идентифицирован первый пациент», - пишут авторы.

Профессор Баллу в значительной степени отверг исследование, заявив, что необходимы «гораздо более убедительные доказательства».

Еще один специфический тест на антитела к SARS-CoV-2 был проведен Университетом Сиены для того же исследования под названием «Неожиданное обнаружение антител SARS-CoV-2 в предпандемический период в Италии».

Он показал, что четыре случая, датируемые первой неделей октября, также были положительными на антитела, нейтрализующие вирус, что означает, что они заразились в сентябре, сообщил соавтор исследования Джованни Аполоне.

Аполоне сказал: «Это главный вывод: люди без симптомов не только были положительными после серологических тестов, но также имели антитела, способные убить вирус. Это означает, что новый коронавирус может циркулировать среди населения долго и с низким уровнем летальности не потому, что он исчезает, а только для того, чтобы снова всплыть».

Это далеко не первое исследование, которое предполагает, что коронавирус распространялся незаметно до того, как были обнаружены первые официальные инфекции.

В марте итальянские исследователи заявили, что они сообщили о более высоком, чем обычно, количестве случаев тяжелой пневмонии и гриппа в Ломбардии в последнем квартале 2019 года, что является признаком того, что новый коронавирус мог распространиться раньше, чем предполагалось ранее.

Это согласуется с другим исследованием, которое показало следы коронавируса в сточных водах Италии в декабре 2019 года.

Собранная в Барселоне канализационная вода также свидетельствовала о том, что вирус распространялся в городе в январе, за шесть недель до первых официальных случаев бытового заражения.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сообщил, что в стране, вероятно, были случаи коронавируса еще в ноябре прошлого года.

Врач из Франции заявил, что страна приняла первого пациента с коронавирусом в декабре, за несколько недель до первого официально зарегистрированного случая.

Доктор Ив Коэн, заведующий отделением реанимации нескольких больниц в Иль-де-Франс в Париже, сказал, что анализ новых образцов пациентов подтвердил, что вирус был во Франции сразу после Рождества 2019 года.

Его команда повторно проверила отрицательные тесты на коронавирус и грипп у 24 пациентов, которые были госпитализированы с респираторными симптомами в декабре и январе, один из которых дал положительный результат на Сovid-19.