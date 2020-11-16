В Москве из-за коронавируса закроют мавзолей Ленина

CentralAsia (CA) - С 17 ноября в Москве прекратят допуск посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у кремлевской стены. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России.

«С 17 ноября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в мавзолей и к некрополю Кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ведомства.

Посещение мавзолея Ленина уже было ограничено этой весной, в период первой волны введения ограничений. Свободный доступ в мавзолей и некрополю, в обычном режиме, возобновился 1 июля.

В апреле, несмотря на действовавшую в Москве самоизоляцию, к мавзолею и некрополю пришли несколько сотен сторонников коммунистической партии на мероприятия, посвященные 150-летней годовщине со дня рождения Владимира Ленина. Они возложили к усыпальнице цветы. Часть из пришедших была без масок. В ФСО тогда сообщили, что акция была разрешена при условии соблюдения всех мер предосторожности, в том числе социального дистанцирования: подойти к мавзолею и возложить цветы представители КПРФ могли при условии, что разобьются на группы и будут соблюдать дистанцию.

В Москве сейчас отменена самоизоляция, однако продолжает действовать масочный режим. В ночное время закрыты заведения общественного питания, бары, клубы. Вузы и колледжи переведены на дистанционное обучение.