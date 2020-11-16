Вакцины не успеют снизить число заражений, ожидается тяжёлая зима, - глава BioNTech Угур Шахин

CentralAsia (CA) - Создатель вакцины от COVID предсказал тяжелую зиму и возврат к норме

По словам главы немецкой компании BioNTech, в ближайшие месяцы ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится, так как вакцины не успеют снизить число заражений, передает РБК.

Нынешняя зима будет тяжелой, так как вакцинирование не успеет оказать значительного влияния на число заражений COVID-19. Об этом в интервью Би-би-си предупредил сооснователь и руководитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин.

В начале ноября BioNTech и американская компания Pfizer объявили, что разрабатываемая ими вакцина показала при испытаниях эффективность более 90%, что вызвало бурный рост котировок на фондовых рынках.

Однако, по словам Шахина, в ближайшие месяцы ситуация с распространением COVID-19 не улучшится.

«Эта зима будет тяжелой», — предупредил глава BioNTech, отметив, что даже в самом лучшем случае его компания сможет начать поставки своей разработки лишь в конце нынешнего или начале следующего года, а произвести необходимые для вакцинации хотя бы части населения Евросоюза 300 млн доз планируется лишь к апрелю 2021 года.

Летом заражаемость COVID-19, по словам Шахина, снизится естественным образом, однако уже к следующей осени абсолютно необходимо завершить вакцинацию.

«Я уверен, что так и будет, потому что есть ряд компаний — производителей вакцин, которые помогут нам увеличить объемы поставок. Таким образом, уже в следующем году у нас может быть нормальная зима», — пообещал Шахин.

Он отметил, что даже если в реальных условиях эффективность разработанной BioNTech и Pfizer вакцины составит не 90%, а лишь 50%, то и этого хватит, чтобы обеспечить резкое сокращение пандемического распространения COVID-19.

О том, как долго будет сохраняться у вакцинированных иммунитет, говорить, по словам Шахина, пока рано. Однако даже если через год выяснится, что иммунитет у привитых снизился, то повторная вакцинация не должна вызвать больших сложностей.

