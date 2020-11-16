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  16 ноября 2020
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В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщение опубликовано на его сайте.

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — заявил Токаев.

На прошлой неделе президент Казахстана провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией, «включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», сообщалось на сайте Кремля.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса — векторную «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») московского Центра им. Гамалеи и пептидную «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». «На подходе» также третья, сообщал Путин. Это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный «убитый» вирус. Ее разрабатывает Центр им. Чумакова.

Разработку вакцины «Спутник V» профинансировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В конце августа Казахстан подписал с ним соглашение о поставках гарантированного объема препарата после завершения испытаний.

«Спутник V» находится на третьей, финальной стадии исследования. Препарат опробуют на 40 тыс. добровольцев, четверть из которых получили плацебо.

Коронавирус в Казахстане
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