Акции создателя вакцины Moderna подорожали на 20%

CentralAsia (CA) - Вакцина, разработанная биотехнологической компанией Moderna, эффективна в 94,5% случаев. Такой результат показали промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний, сообщила сама компания. На этой новости акции Moderna устремились вверх.

Котировки компании выросли более чем на 18%, поднявшись выше $105 за акцию. Для компании такая стоимость котировок — абсолютный максимум. С момента выхода на биржу бумаги Moderna не торговались выше уровня $100 за штуку.

По сообщению компании, тестирование вакцины проводилось с участием 30 тыс. человек. Из них коронавирусом заразилось только 95 испытуемых. При этом 90 случаев пришлось на группу, которой вводили плацебо. Таким образом, из тех, кто получал вакцину, заболело только пять человек, при этом болезнь у всех пятерых протекала в легкой форме.

Неделю назад новостью об успехе собственной вакцины поделился фармацевтический гигант Pfizer. По данным компании, вакцина, которую она разрабатывает совместно с немецкой BioNTech, показывает эффективность в 90%.

Результаты в обеих компаниях пока предварительные. Если дальнейшие исследования покажут, что их вакцины безопасны, то и Moderna, и Pfizer запросят разрешение на ее использование в экстренных случаях в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США, пишет Bloomberg. В своем заявлении Moderna отметила, что в ближайшие недели может получить добро от регулирующих органов.

Ключевым преимуществом вакцины Moderna является то, что она не требует хранения при очень низких температурах в отличие от разработки Pfizer. Moderna ожидает, что вакцину можно будет хранить 30 дней при стандартной температуре +2–8 °C и 60 дней при -20 °C.