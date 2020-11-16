Human Rights Watch призвала Евросоюз настаивать на соблюдении прав человека в Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Правозащитная организация Human Rights Watch порекомендовала Евросоюзу «сделать права человека приоритетом в повестке дня в Центральной Азии». Обращение опубликовано 16 ноября на сайте организации.

Европейский Союз (ЕС) должен определить заключения, если правительства стран Центральной Азии не смогут достичь более целей в области прав человека, заявила сегодня Human Rights Watch. В ответ на политическую нестабильность, например в Кыргызстане, или на вызовы, вызванные пандемией Covid-19, ЕС должен уделять приоритетное внимание соблюдению прав человека и верховенства закона.

17 ноября 2020 года главный дипломат ЕС Хосеп Боррелл проведет дистанционную встречу с министрами иностранных дел каждой из пяти стран Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на 16-й встрече министров иностранных дел ЕС и Центральной Азии. Это первая такая встреча с момента вступления в должность Боррелла в декабре 2019 года.

«Реакция стран Центральной Азии на кризисы этого года была бы более эффективной, если бы они выполнили свои обещания уважать права», - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. «ЕС должен четко понимать, что усиление поддержки региона связано с подлинными реформами в области прав человека».

Пандемия Covid-19 оказывает серьезное влияние на страны Центральной Азии, несмотря на то, что некоторые правительства предприняли шаги, такие как ограничение передвижения. "Однако правительства также пытались ограничить доступ к информации о распространении вируса и ограничивали свободу выражения мнения дискриминационными или произволом. Туркменистан еще не признал наличие Covid-19 на своей территории. Во всем регионе экономические трудности и неравенство усилились вследствие пандемии Covid-19", - отмечается в обращении.

Продолжительные политические беспорядки в Кыргызстане после протестов, приведших к отмене парламентских выборов 4 октября и отставке президента Сооронбая Жээнбекова, также поставили под угрозу права человека в этой стране.

ЕС должен также заняться другими ключевыми проблемами прав человека в регионе, такими как смерть в заключении правозащитника Азимжона Аскарова в Кыргызстане в июле. Аскаров незаконно находился за решеткой с 2010 года, и его безвременная смерть серьезно повлияла на ситуацию с соблюдением прав человека в стране. ЕС должен оказать давление на власти Кыргызстана, чтобы они провели действительно независимое расследование его смерти, предоставили адекватные средства правовой защиты его семье и обеспечили юридическую и публичную реабилитацию Аскарова. Гендерное насилие также остается повсеместной проблемой в Кыргызстане.

В Казахстане обещания президента Касым-Жомарта Токаева относительно реформ не принесли значительных улучшений. Мирные протестующие продолжают подвергаться преследованиям и задержаниям, несмотря на новый закон о публичных собраниях. Поправки к Закону о профсоюзах сняли законодательные ограничения, но препятствия на пути к независимой организации труда сохраняются. Правительство декриминализовало клевету, но многие журналисты по-прежнему подвергаются преследованиям или нападениям при выполнении своей работы. Активист Макс Бокаев по-прежнему незаконно находится в тюрьме. Законодательство Казахстана не криминализирует насилие в семье и не обеспечивает адекватной защиты пострадавшим.

В Узбекистане за последний год не было достигнуто конкретного и системного прогресса, несмотря на такие обещания с тех пор, как президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти в 2016 году. Были предприняты некоторые конкретные шаги по улучшению ситуации с правами человека в стране, но люди, освобожденные из произвольного задержания, часто оказываются без в правовой реабилитации, в Уголовном кодексе сохраняются положения, вызывающие серьезные проблемы, а обязательства по приведению кодекса неправительственных организаций (НПО) в соответствие с международными стандартами остаются невыполненными. ЕС должен убедиться, что Узбекистан устраняет серьезные недостатки, прежде чем предоставлять новые торговые стимулы, обусловленные законодательством ЕС о подлинном выполнении основных договоров по правам человека.

До конца апреля Таджикистан отрицал наличие Covid-19 в стране. Те, кто документировал распространение болезни, столкнулись с преследованием. Более 150 политических оппонентов, критиков или их адвокатов остаются за решеткой на длительные сроки заключения по политическим мотивам. Условия содержания в тюрьмах остаются ужасными; активисты сообщают о широко распространенных пытках и жестоком обращении в местах содержания под стражей. Критики в изгнании сталкиваются с нападениями и запросами об экстрадиции, а их семьи и родственники на родине подвергаются преследованиям и задержаниям. Насилие в отношении женщин и девочек остается серьезной проблемой.

В Туркменистане невозможно определить точное количество людей, лишенных свободы по политическим мотивам, и многие люди считаются пропавшими без вести. Правительство жестко контролирует информацию, а нехватка субсидируемых продуктов питания ставит под угрозу благополучие людей, отмечается в заявлении ороанизации.

"ЕС должен использовать свои рычаги воздействия, чтобы показать, что будут политические последствия, если правительства не смогут воплотить свои действия в пользу реформ в конкретные действия", - отмечают авторы.

«Верховный представитель по иностранным делам Боррелл должен предупредить своих собеседников о том, что нет места для пыток или произвольного задержания критиков, если правительства Центральной Азии хотят хороших отношений с ЕС», - сказал Уильямсон. Обязательства по реформе предполагают, что существуют явные возможности для улучшения положения с правами человека, и ЕС должен поддержать стремление к свободе и подотчетности, разделяемое многими гражданами по всей Центральной Азии».