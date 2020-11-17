«Прикованный к постели»: история непонимания или монгольский новый фильм

CentralAsia (MNG) - Вы можете услышать, как молодой монгол говорит: «Я не смотрю монгольские фильмы, потому что они плохие» или «Монголы слишком далеки от создания хороших фильмов». Местная репутация монгольских фильмов в настоящее время очень низка, на рынке доминируют несколько кинематографистов и компаний. Однако «Прикованный к постели» С.Бямбы — потрясающий шедевр, сделавший новаторские шаги в монгольском кинопроизводстве, устраняя предубеждения. Черно-белый фильм попытался исследовать самые сокровенные эмоции, которые могут испытывать люди, и преобразовать их в отдельные истории, которые мастерски соединяются в конце. В конечном итоге это удалось.

Фильм создан на основе одноименной повести известного писателя Аюрзана Гунаажав, а сама новелла после выхода в свет считается новым явлением в литературе Монголии. Поклонники автора и любители кино ждали фильма с 2017 года, ожидая, что он будет «другим», и создатели фильма не разочаровали.

Основная история фильма — о писателе, который переживает карьерный кризис, поскольку издательские компании отрицают печать его книги, что привело его к экзистенциальному кризису, и он решает лечь в постель. Его девушка Цолмон и отец заботятся о нем, уважая его выбор провести жизнь в постели. Он постоянно пытается писать рассказы, но не может закончить ни одного из них. Во время своего пути к самопознанию он встречается и ведет глубокие беседы с несколькими людьми, включая Цолмона, его родителей и компьютерного техника. Младшая сестра писателя Намуу ему наиболее близка. Намуу становится основной причиной разрыва Цолмон и писателя, поскольку она обнаруживает, что Цолмон встречается с другим мужчиной после преследования ее. Оказалось, что это недоразумение, но пара все же решает расстаться. После разрыва писатель решает покинуть постель и отправляется в настоящее путешествие.

Сама новелла не имеет линейной структуры. Ее хронология рассредоточена, поскольку она рассказывает разные истории разных персонажей, происходящие почти параллельно друг с другом. В новелле герои почти случайно рассказывают истории о своей сексуальной жизни, и фильм выдержан в том же формате. Это первое, что нужно сделать по поводу режиссуры. Режиссер не хотел менять то, как персонажи просто начинают говорить о том, что они пережили, и как они вошли в сексуальную жизнь, просто чтобы логически исправить это. Подобные художественные фильмы на самом деле сосредоточены не на логике, а на повествовании и концепции.

Монгольские фильмы нечасто исследуют сексуальность в кино, а когда это делают, они терпят неудачу. Время от времени некоторые режиссеры пытаются снять эротический фильм, но им не хватает хорошей истории и слишком много внимания уделяется половому акту. «Прикованный к постели» — это даже не эротический фильм, в нем почти не было эротических сцен. Но он идеально «направил» интенсивность эротизма через разговоры и бессловесные взаимодействия между персонажами.

Самое главное в художественном фильме, особенно в фильмах, где полно персонажей и много внутренних конфликтов, — это кастинг. Актерский состав «Прикованного к постели» заслуживает аплодисментов, поскольку почти каждый актер в фильме сыграл свою роль.

Подающий надежды актер Г.Баттулга показал монгольским режиссерам, что он может быть лучшим выбором для сложного персонажа. В последнее время монгольские актеры-мужчины становятся неотличимы друг от друга. На главные роли в основном берутся высокие, красивые и мускулистые актеры. Это можно объяснить отсутствием разнообразия в сценариях. Сценарии монгольских фильмов — это действия, и они подходят актерам. Однако, когда режиссер пытается сыграть меланхоличных и вдумчивых персонажей, таких как сценарист в «Прикованном к постели», ему будет сложно найти подходящего актера. Г.Баттулга — один из немногих актеров, способных справиться с подобным характером.

Фильм стал дебютом Т.Ариунчимэга, сыгравшего Цолмон. Новичок Ариунчимэг красиво исполнила роль второго плана. Ее баланс между драматическим и интеллектуальным исполнением был на высшем уровне.

Веснушчатая девушка Б.Должинсурэна была прекрасна и неповторима. Юная актриса прекрасно изобразила игривую и энергичную девушку, и химия между ней и С.Билгууном, игравшим компьютерного техника, была идеальной.

Б.Оюун-Эрдэнэ сыграла Намуу в качестве своей дебютной роли и удачно сыграла роль бунтующего подростка. Ее сцены были сильно подчеркнуты музыкой, и она синхронизировала свою игру с музыкой фильма. Ее игра была естественной, и даже самые маленькие эмоции мастерски переданы.

В целом режиссер С.Бямба не разочаровал поклонников, которые давно ждали его фильма. Режиссерские элементы, символика, музыка, кинематография и кастинг были на высоте. Однако, фильм не для всех. Люди даже выходили из кинотеатра на середине фильма. Это можно рассматривать как судьбу художественных фильмов, но «Прикованный к постели» заслуживает большего внимания. Некоторые говорят, что совсем не понимали фильм и ждали действия. Печально, что люди не хотят или не могут глубоко думать и не могут распознать настоящую жемчужину, когда видят ее, написал кинокритик Б.Хантушиг в англоязычной газете THE UB POST.

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