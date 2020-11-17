[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ пожертвовала Монголии лекарства, медицинские принадлежности и оборудование на сумму $ 96 тыс.

CentralAsia (MNG) -  Международные организации поддерживают ответ правительства Монголии на коронавирусную инфекцию. В этом контексте министр здравоохранения Тогтмолын Мөнхсайхан и постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордица посетили сегодня Национальный исследовательский центр инфекционных заболевания и Центральный военный госпиталь и передали медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование на сумму 96 000 долларов США, подаренные Всемирной организацией здравоохранения.

Сергей Диордица, постпред ВОЗ в Монголии, сказал: «ВОЗ будет поддерживать Монголию во всех аспектах преодоления эпидемии коронавируса с минимальным ущербом. Мы работаем, чтобы обеспечить поддержку другим оборудованием, которое нам понадобится в будущем».

«Сегодня мы удвоили возможности интенсивной терапии Центрального военного госпиталя и предоставили необходимое оборудование. Кроме того, мы получили и передали нашим больницам необходимое оборудование, такое как защитная одежда, респираторы и мониторы, пожертвованные ВОЗ», -сказал министр здравоохранения Т.Мөнхсайхан.


3


4


5

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Никаких перебоев в снабжении продуктами питания во время строго карантина, - глава ГЧК Монголии
  • Вакцины не успеют снизить число заражений, ожидается тяжёлая зима, - глава BioNTech Угур Шахин
  • Число случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 70 181


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com