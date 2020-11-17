ВОЗ пожертвовала Монголии лекарства, медицинские принадлежности и оборудование на сумму $ 96 тыс.

CentralAsia (MNG) - Международные организации поддерживают ответ правительства Монголии на коронавирусную инфекцию. В этом контексте министр здравоохранения Тогтмолын Мөнхсайхан и постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордица посетили сегодня Национальный исследовательский центр инфекционных заболевания и Центральный военный госпиталь и передали медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование на сумму 96 000 долларов США, подаренные Всемирной организацией здравоохранения.

Сергей Диордица, постпред ВОЗ в Монголии, сказал: «ВОЗ будет поддерживать Монголию во всех аспектах преодоления эпидемии коронавируса с минимальным ущербом. Мы работаем, чтобы обеспечить поддержку другим оборудованием, которое нам понадобится в будущем».

«Сегодня мы удвоили возможности интенсивной терапии Центрального военного госпиталя и предоставили необходимое оборудование. Кроме того, мы получили и передали нашим больницам необходимое оборудование, такое как защитная одежда, респираторы и мониторы, пожертвованные ВОЗ», -сказал министр здравоохранения Т.Мөнхсайхан.













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