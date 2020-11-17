Никаких перебоев в снабжении продуктами питания во время строго карантина, - глава ГЧК Монголии

CentralAsia (MNG) - Я.Содбаатар, глава Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) и заместитель премьер-министра Монголии, проинформировал прессу о нынешней ситуации и решениях, принятых на заседании Совета главы ГЧК.

Он сказал: «В связи со строго карантина принимаются необходимые меры для предотвращения перебоев с поставками продуктов питания. В этих рамках мы придаем большое значение увеличению предложения мяса. На сегодняшний день на продовольственные рынки и в супермаркеты поставлено более 2200 голов скота и 407 тонн мяса. После объявления режима вселбщей готовности или строго карантина граждане купили в два раза больше еды и мяса, чем обычно. Было обследовано количество уязвимых слоев населения и домохозяйств, а ежемесячные пособия на покупку продуктов питания и других предметов первой необходимости были переведены на банковские счета 242 тысяч человек.

Кроме того, ведутся дополнительные работы по обеспечению студентов общежитий продуктовыми наборами, улучшению дезинфекции общественного транспорта, увеличению количества автобусов на каждом маршруте и сокращению расстояния между проездами автобусов, чтобы сократить количество пассажиров до минимального уровня».

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 431 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 328 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В столице зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом и четыре — в аймаке Сэлэнгэ.

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