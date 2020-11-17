Депутат парламента Ж.Чинбурэн сшил маски и и призвал передать такие маски другим

CentralAsia (MNG) - Лучший способ предотвратить заражение коронавирусом — это надеть маску. Поэтому депутат Ж.Чинбурэн обратился к гражданам и сказал: «Все должны носить маски. Сделаем маску для каждой семьи дома. Сделайте подарок тому, кто не умеет шить!».

Если есть люди, которые хотят сшить маски и подарить их другим, секретариат депутата Ж.Чинбурэна может отправить материалы для изготовления масок по их адресам через почтовой службы «Монгол Шуудан». И они начали раздавать маски тем, кто в них нуждается.

Прошлой весной Монголия приняла стандарт на шитье лицевых масок, и этот стандарт будет использоваться для шитья масок.

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