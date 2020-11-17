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  17 ноября 2020
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Фонд будущего наследия будет депонирован в Госказначействе

CentralAsia (MNG) -  Ожидается, что связанные с коронавирусом изменения будут внесены в Закон о процедурах соблюдения Закона о фонде будущего наследия.

В Закон о процедурах соответствия для Закона о будущем фонде наследия были внесены поправки, позволяющие центральному государственному административному органу, отвечающему за финансовые и бюджетные вопросы, накапливаться в Казначействе в рамках функций управления единым счетом казначейства и интегрированного управления денежными средствами, чтобы не увеличивать неопределенность на международных финансовых рынках, вызванная пандемией глобального коронавируса (COVID-19), платежным балансом Монголии, и, чтобы не увеличивать давление на валютные резервы, Фонд будущего наследия будет депонирован в Государственном казначействе до 2025 года.

Ожидается, что закон позволит Фонду будущего наследия накапливаться в казначействе в соответствии с законом, защищать от рисков финансового рынка и предотвращать дополнительное давление на платежный баланс и валютные резервы до 2025 года.

На своем очередном заседании 24 июля 2019 года Кабинет министров учредил ООО «Корпорация Фонда будущего наследия», ответственное за управление активами Фонд будущего наследия (ФБН). ФБН принадлежит гражданам Монголии, и «Корпорация Фонда будущего наследия» будет профессиональной, независимой, на 100% государственной компанией, отвечающей за инвестирование, повышение и поддержание реальной стоимости активов фонда в пределах полномочий, предоставленных без прав собственности на активы.

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