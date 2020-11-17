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  17 ноября 2020
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В Улан-Баторе на одном автобусе могут ехать всего 10-12 пассажиров

CentralAsia (MNG) -  В связи с введением режимом всеобщей готовности Агентство услуг общественного транспорта проводит работу по дезинфекции автобусов общественного транспорта в соответствии с инструкциями Носударственной чрезвычайной комиссии и Администрации столичного города.

До ввода в эксплуатацию автобусов общественного транспорта дезинфекция проводилась в сотрудничестве с лицензированными профессиональными организациями, а на сиденьях автобусов была нанесена специальная маркировка для ограничения расстояния между людьми. В автобусе будут ехать всего от 10 до 12 пассажиров, а госинспекторы будут следить за расстоянием между людьми и следить за соблюдением режима дезинфекции.

Заместитель начальника Управления общественного транспорта Б.Эрдэнэболд сообщил, что расстояние между автобусами сокращается из-за переполненности автобусов общественного транспорта, и что автобусы с односторонним движением будут обслуживать горожан каждые 3-5 минут.

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