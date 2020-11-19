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  20 ноября 2020
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Ташкент и Алматы вошли в пятёрку самых дешевых для жизни городов мира

CentralAsia (UZ) -  Британское издание The Economist включило столицу Узбекистана Ташкент и город Алматы (Казахстан) в пятерку самых дешевых городов мира.

Исследование стоимости жизни в мире в 2020 году, проведенное Economist Intelligence Unit, сравнило более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг в более чем 130 городах по всему миру. За эталон берут Нью-Йорк – стоимость жизни в нем оценивается в сотню баллов. Остальным городам присваиваются более низкие или высокие показатели в зависимости от того, насколько там дорого жить.

Авторы исследования включили Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Лусака (Замбия), Каракас (Венесуэла) и Алматы (Казахстан) в пятерку самых дешевых городов.

В тоже время Цюрих (Швейцария), Париж (Франция), Гонконг (Китай), Сингапур и Тель-Авив (Израиль) вошли в пятерку самых дорогих для жизни городов.

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