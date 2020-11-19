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  20 ноября 2020
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В Таджикистане отменили празднование Нового года из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане отменили праздничные мероприятия в честь Нового года. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 запретил организацию новогодней ёлки, культурно-массовых, праздничных и других массовых мероприятий по случаю Нового 2021 года.

В республиканском штабе 18 ноября объяснили, что решение принято в связи с возникновением второй волны распространения заболевания COVID–19, обострением экономического и финансового кризиса и ростом безработицы в ряде стран мира.

Согласно решению властей, прогулки людей в парках культуры и отдыха, скверах, проспектах и других общественных местах допускаются «только с учётом обязательного соблюдения правил личной и общественной гигиены, обязательного использования защитных масок и строгого соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Республиканский штаб по противодействию коронавирусу обязал министерства и ведомства строго контролировать проведение работ по обеззараживанию в парках культуры и отдыха, скверах и проспектах, других общественных местах.

По официальным данным, по состоянию на вечер 18 ноября общее число инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 тыс. 731 человек. В среду в стране выявлено еще 42 заболевших. Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана сообщило, что число скончавшихся от COVID-19 за сутки увеличилось еще на одного и увеличилось до 86 человек с начала пандемии. С начала эпидемии выздоровели 11 тыс. 105 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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