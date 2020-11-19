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  20 ноября 2020
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Фильм узбекского режиссёра завоевал гран-при кинофестиваля «Московская премьера»

CentralAsia (UZ) -  Фильм узбекского режиссера Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды» получил гран-при Московского международного кинофестиваля, прошедшего с 12 по 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства «Узбеккино».

Фильм «Две тысячи песен Фариды» снят в 2019 году студией ” Fox music cinema” по заказу Национального агентства «Узбеккино». В картине рассказывается история семьи в Туркестане в начале прошлого века.

Кинофестиваль проходил 12−17 ноября в Москве. В конкурсную программу полнометражных и короткометражных фильмов вошли картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Литвы, России, Узбекистана и Украины.

Ёлкин Туйчиев родился в Паркентском районе Ташкента. В 1999 году окончил Ташкентский институт искусств им. Маннона Уйгура по специальности режиссер, а в 2020 году - Высший курс сценаристов и режиссеров в Москве. На сегодняшний день 43-летний режиссер написал сценарии и снял более десятка фильмов.

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