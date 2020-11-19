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  20 ноября 2020
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На утро 19 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 762 человек. Всего — 123 097

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 762 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 19 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 252;

- город Нур-Султан - 81;

- Северо-Казахстанская область - 79;

- Павлодарская область - 65;

- Костанайская область - 60;

- город Алматы - 43;

- Акмолинская область - 42;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Алматинская область - 33;

- Карагандинская область - 20;

- Атырауская область - 17;

- Жамбылская область - 10;

- город Шымкент - 7;

- Кызылординская область - 5;

- Актюбинская область - 4;

- Мангистауская область - 2;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 123 097 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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