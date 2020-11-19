На утро 19 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 762 человек. Всего — 123 097

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 762 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 19 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 252;
- город Нур-Султан - 81;
- Северо-Казахстанская область - 79;
- Павлодарская область - 65;
- Костанайская область - 60;
- город Алматы - 43;
- Акмолинская область - 42;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Алматинская область - 33;
- Карагандинская область - 20;
- Атырауская область - 17;
- Жамбылская область - 10;
- город Шымкент - 7;
- Кызылординская область - 5;
- Актюбинская область - 4;
- Мангистауская область - 2;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 123 097 случаев заражения коронавирусом.