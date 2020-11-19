В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 11,7 тысячи

- Таджикистан, общество
- 9:29, 19 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за сутки 44 человека были выписаны после выздоровления.
Общее количество инфицированных коронавирусом в период с 30 апреля по 18 ноября в Таджикистане достигло 11 731 человека, из них выздоровели 11 105 пациентов, скончались 86 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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