[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 11,7 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 44 человека были выписаны после выздоровления.

Общее количество инфицированных коронавирусом в период с 30 апреля по 18 ноября в Таджикистане достигло 11 731 человека, из них выздоровели 11 105 пациентов, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Узбекистан и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество
  • В Москве женщина, которую обнаружили рядом с трупами двух детей, призналась в их убийстве
  • В Монголии за сутки выявлен 31 новый случай коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com