В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 11,7 тысячи

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 44 человека были выписаны после выздоровления.

Общее количество инфицированных коронавирусом в период с 30 апреля по 18 ноября в Таджикистане достигло 11 731 человека, из них выздоровели 11 105 пациентов, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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