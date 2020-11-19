В Монголии за сутки выявлен 31 новый случай коронавируса

- Монголия, происшествия
- 9:31, 19 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии 19 ноября проведены 1290 тестов на коронавирус и выявлен еще 31 новый случай заражения, сообщает Минздрав.
Таким образом, общее число инфицированных в Монголии достигло 505, из них 329 человек выздоровели.
Всего в стране зафиксировано 65 локальных случаев заражения коронавирусом, в частности, в Улан-Баторе выявлены 18, в аймаке Сэлэнгэ — 24, в Дархан-Уул — 8, в Дорноговь — 1, в Говьсумбэр — 1 и в аймаке Орхон — 13.
Коронавирус в Монголии
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