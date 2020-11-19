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  20 ноября 2020
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МЧС Узбекистана рекомендует гражданам не пользоваться личными авто из-за непогоды

CentralAsia (UZ) -  Ожидается, что зимняя, снежная погода сохранится в Узбекистане до 20 ноября. Об этом сообщила информационная служба МЧС республики.

В связи с непогодой ведомство рекомендует гражданам не пользоваться личными автомобилями без особой необходимости.

В эти дни скорость ветра достигнет до 15-20 м/с, а температура воздуха снизится до 8-15 градусов мороза. Скорость ветра может достигать 15-20 м / с.

"Рекомендуется не пользоваться личными автомобилями без особой необходимости. Также просим граждан быть осторожными в использовании обогревателей", — отметили в ведомстве.

Кроме этого, в МЧС призвали соблюдать правила техники безопасности при использовании электроприборов и печей на работе и в жилых помещениях.

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