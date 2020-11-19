Ташкент засыпало первым снегом (фото, видео)

Photo by Bach Hoosier, Facebook

CentralAsia (UZ) -

В Ташкенте 18 ноября обрушился снег, улицы и машины покрылись белым покрывалом. Из-за непогоды город сковали пробки.

По данным Узгидрометцентра, снежная и холодная погода пришла в Узбекистан циклоном с горных районов Урала.

В МЧС предупреждают об опасности передвижения на личном автомобиле. Общественный транспорт работает в обычном режиме.

Тем временем жители Ташкента, которые скучали по снегу, заполнили соцсети фотографиями и видео первых зимних осадков.

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Photo by Bach Hoosier

Источники фото и видео: Facebook