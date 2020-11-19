[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкент засыпало первым снегом (фото, видео)
Photo by Bach Hoosier, Facebook
Photo by Bach Hoosier, Facebook

CentralAsia (UZ) -  

В Ташкенте 18 ноября обрушился снег, улицы и машины покрылись белым покрывалом. Из-за непогоды город сковали пробки.

По данным Узгидрометцентра, снежная и холодная погода пришла в Узбекистан циклоном с горных районов Урала.

В МЧС предупреждают об опасности передвижения на личном автомобиле. Общественный транспорт работает в обычном режиме.

Тем временем жители Ташкента, которые скучали по снегу, заполнили соцсети фотографиями и видео первых зимних осадков.

Photo by Bach Hoosier

Источники фото и видео: Facebook

print
  • Цены на продукты питания в Таджикистане за 10 месяцев выросли почти на 10%
  • На утро 19 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 762 человек. Всего — 123 097
  • Китай приостановил рейсы из Узбекистана в Сиань из-за случаев COVID на борту


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com