Ташкент засыпало первым снегом (фото, видео)

- Узбекистан, общество
- 9:47, 19 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) -
В Ташкенте 18 ноября обрушился снег, улицы и машины покрылись белым покрывалом. Из-за непогоды город сковали пробки.
По данным Узгидрометцентра, снежная и холодная погода пришла в Узбекистан циклоном с горных районов Урала.
В МЧС предупреждают об опасности передвижения на личном автомобиле. Общественный транспорт работает в обычном режиме.
Тем временем жители Ташкента, которые скучали по снегу, заполнили соцсети фотографиями и видео первых зимних осадков.
Photo by Bach Hoosier
Источники фото и видео: Facebook