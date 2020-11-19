Посольство США в Улан-Баторе представило результаты онлайн-опроса по работе СМИ. Видео

CentralAsia (MNG) - Азиатское медиа-сообщество обсуждает возможности и проблемы, с которыми монгольские СМИ сталкиваются в Steppe-ing Forward.

Дезинформация, изменение медиа-ландшафта и пандемия COVID-19 подорвали саму площадку новостной индустрии по всей Азии. Эти вызовы подорвали доверие к средствам массовой информации, которое важно для наших демократических институтов. В условиях эрозии гражданского пространства и действительно свободной прессы во всем регионе важно, чтобы СМИ и журналисты начали переосмысливать методы своей работы в Монголии и во всем регионе.

«People In Need» в партнерстве с НПО «Центр 4 по инновациям и развитию журналистики NEST» и посольством США в Улан-Баторе представили результаты онлайн-опроса, направленного на определение потребления и потребностей общественной информации.

Исследование показало, что в Монголии растет спрос на новости об образовании, стипендиях, здоровье и окружающей среде. Потребители новостей предпочитают скорость точности, что создает серьезную проблему для профессиональной журналистики. Результаты исследования показывают, что текущая бизнес-модель, используемая монгольскими СМИ, не обеспечивает экономической свободы прессы. Но большинство респондентов заявили, что готовы платить за новости. Это положительное изменение после Covid-19 по сравнению с тем, что было год назад, когда потребители говорили, что «новости следует предлагать бесплатно».

Посол США в Монголии Майкл Клечески открыл конференцию по началу исследования. В своем выступлении он подчеркнул важность свободной и независимой журналистики для демократии. «Монголия и США — третьи соседи. Мы также являемся стратегическими партнерами. Мы разделяем множество ценностей, включая демократию и независимую журналистику, обеспечивающие прозрачность и подотчетность во всех учреждениях. Свободная и информированная пресса гарантирует, что граждане будут информированы, осведомлены о важных событиях ... Все мы, правительства, граждане, гражданское общество и СМИ обязаны не только говорить о свободных СМИ, но и защищать их от злоупотреблений и неправомерного использования. Журналистам должно быть позволено свободно заниматься своей профессией, и они должны делать это без злонамеренного влияния и принуждения со стороны других, чтобы информация была точной, чтобы было свободное выражение. За последние несколько лет мы видели, как злоумышленники — к сожалению, — пытались использовать СМИ для распространения дезинформации, так что это сеет сомнения и замешательство. Это особенно болезненно, когда мир борется с пандемией. Но хорошая новость заключается в том, что мы все можем бороться с дезинформацией, и мы можем работать над укреплением наших институтов, включая свободную прессу».

Онлайн-мероприятие привлекло около 60 участников со всей Азии, включая Мьянму, Сингапур и Филиппины. На карту поставлена свобода СМИ в Монголии, поскольку страна сталкивается с первыми случаями передачи Covid-19 среди населения. Но исследование подчеркнуло важность поиска новых и нетрадиционных способов обеспечения экономической независимости СМИ и повышения медиаграмотности среди населения.







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