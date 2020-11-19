Правительство Монголии представило 23 меры для предотвращения пандемии COVID-19

CentralAsia (MNG) - На сегодняшнем очередном заседании Кабмина было одобрено постановление с 23 мерами, которые необходимо принять для предотвращения пандемии COVID-19, и премьер-министр У. Хурэлсух представил меры, отраженные в постановлении, следующим образом:

1. С целью поддержки жизнедеятельности граждан министру труда и социальной защиты населения А.Ариунзаяа и министру финансов Ч. Хурэлбаатар было поручено ежемесячно выплачивать «Пособие на ребенка» в размере 100 тыс.тугриков (около 35 долларов США) детям в возрасте от 0 до 18 лет. другие социальные пособия и услуги гражданам быстро и без перебоев. Данная мера будет действовать до 1 июля 2021 года.

2. Разработать законопроект о не наложении штрафов на хозяйствующие субъекты и организации, за исключением государственных, местных и частично государственных юридических лиц, которые не уплатили взносы на социальное страхование своих сотрудников в установленные законом сроки. Мера должна действовать с 1 ноября 2020 года по 1 июля 2021 года.

3. Министру финансов было поручено разработать закон об освобождении от штрафов за просрочку платежа или штрафов за неуплату налогов в установленный срок, который должен быть подан в местную налоговую инспекцию в соответствии с законом до 1 июля 2021 года.

4. До 1 июля 2021 года налогоплательщик, который сдает в аренду здание или территорию для целей торгового центра, фабрики, службы, частной школы, детского сада и услуг по уходу за детьми, подлежит снижению налога, если он или она снижает арендную ставку.

5. Министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З. Мэндсайхану и министру финансов Ч. Хурелбаатару поручено разработать законопроекты об освобождении от таможенного налога и НДС на ввозимый рис, растительное масло, сено, фураж, кормовые семена, пшеницу, зародыши пшеницы. масличных культур, а также законопроект об освобождении от НДС на растительное масло, сено, фураж и рис, которые перерабатываются и продаются в Монголии.

6. Заместителю премьер-министра Я. Содбаатару поручено создать совместную рабочую группу компаний, работающих в пищевой отрасли, и принять меры по обеспечению нормального производства, упаковки, доставки, распределения и продажи пищевых продуктов с учетом требований по контролю, выданного Минздравом.

7. Управляющему Банка Монголии и председателю Комиссии по финансовому регулированию были даны указания о принятии мер по отсрочке выплаты основной суммы и процентов по ипотечному кредиту до 1 июля 2021 года в соответствии с запросом заемщика и продления срока кредитного договора. без увеличения суммы оставшегося платежа.

8. При решении вопроса об отсрочке погашения основной суммы кредита и процентов, подлежащих выплате небанковским финансовым учреждениям и сберегательным и кредитным кооперативам, ему было поручено отложить выплаты до 1 июля, исходя из платежеспособности заемщиков, без оказания дополнительного давления, в том числе штрафы за просрочку платежа или повышение процентов.

9. Министру горнодобывающей и тяжелой промышленности Г.Ёндону было поручено перевести компании, экспортирующие полезные ископаемые и нефтепродукты, на специальный режим инфекционного контроля, защитить всех рабочих от пандемии и создать безопасные условия труда.

10. Министру иностранных дел, министру развития дорог и транспорта и министру горнодобывающей и тяжелой промышленности было поручено активизировать выполнение временного постановления о «зеленых воротах», которое осуществляется на территории пограничных контрольно-пропускных пунктов Монголии и Китая решить вопрос о продолжении бесперебойного экспорта полезных ископаемых и нефти по дипломатическим каналам.

11. Председателю Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, министру финансов, министру дорожно-транспортного развития и губернаторам аймаков было поручено обеспечить работу пограничных пунктов пропуска на полную мощность в условиях строгого инфекционного контроля, доставить водителей, перевозящих полезные ископаемые, из месторождения Таван-Толгой, Нарийн Сухайт и Оюу-Толгой через пограничный контрольно-пропускной пункт Гашуунсухайт — Шивээхурэн прошли полную проверку на наличие вируса и объявить этот контрольно-пропускной пункт «зеленой зоной», чтобы обеспечить нормальный экспорт нефти.

12. Заместителю премьер-министра и соответствующим должностным лицам было поручено принять меры по дезинфекции всех типов почтовых отправлений, прибывающих в Монголию.

13. Министру здравоохранения и генеральному директору Главного таможенного управления было поручено продвигать принятый парламентом в августе закон об освобождении от таможенного налога и НДС в отношении импортируемых наборов для тестирования COVID-19, медицинских устройств, оборудования, дезинфицирующих средств, средств защиты и лицевые маски, которые будут действовать до конца 2021 года.

14. Директору Главного налогового управления было поручено объявить о том, что налогоплательщик должен вычесть убыток, понесенный в налоговой декларации за 2020 год, за четыре последовательных налоговых года в соответствии с процедурой, изложенной в статье 19 Закона о корпоративном подоходном налоге.

15. Соответствующим должностным лицам было поручено активизировать цифровой переход в налоговых и таможенных службах, чтобы избежать встреч и собраний людей лицом к лицу.

16. Министру финансов поручено время от времени вычитать налоговую задолженность по требованию налогоплательщика в случае наличия у налогоплательщика дебиторской задолженности за товары, работы и услуги из государственного и местных бюджетов.

17. Министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З. Мэндсайхану поручено руководить деятельностью Фонда гарантирования кредитов, активизировать бизнес в соответствии с законом и принять меры по активизации деятельности Фонда.

18. Всем управляющим общим бюджетом предписано своевременно оплачивать услуги и поставки бюджетных и государственных организаций, государственных и государственных предприятий.

19. Чтобы преодолеть экономические трудности и поддержать непрерывное функционирование отечественного производства, все управляющие общим бюджетом обязаны закупать отечественные товары в соответствии со статьями 10 и 11 Закона о закупках товаров и услуг за счет государственных и местных фондов.

20. Чтобы предоставить компаниям равные возможности для участия в тендерах, всем управляющим общим бюджетом было дано указание продлить крайний срок для всех типов тендеров, которые должны быть получены в течение эффективного периода блокировки, до 4 декабря 2020 года.

21. В связи с переходом к периоду повышенной готовности министру финансов было поручено принять меры по определению финансовых приоритетов в отношении расходов, помимо заработной платы и пенсий, и продолжить бюджетных управляющих в режиме жесткой экономии в связи со сбором доходов.

22. Каждому члену Правительства поручено изучить и разработать предложение по экономическим, бюджетным и финансовым мерам по обеспечению нормальной работы производств, услуг и субъектов хозяйствования, представить его на заседание Государственной чрезвычайной комиссии и принять безотлагательное решение по место.

23. Заместителю премьер-министра, министру культуры и другим соответствующим должностным лицам было поручено поддерживать и продвигать режим инфекционного контроля и рекомендации Министерства здравоохранения, создавать телепрограммы и материалы, пропагандирующие национальное единство и организующие кампании по информированию общественности об этой резолюции через средства массовой информации.

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