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  20 ноября 2020
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Мальчика, который жил в хижине в лесу под Москвой, вернули отцу из Узбекистана
Продолжение: Посольство Узбекистана поможет ребенку и его отцу, несколько месяцев прожившим в хижине в лесуПредыстория: В РФ следователи возбудили уголовное дело после информации о мальчике, который жил с отцом из Узбекистана в лесу

CentralAsia (UZ) -  Мальчик-маугли, который жил в лесу в подмосковной Балашихе, после воссоединения с отцом получил свидетельство о рождении. Об этом в своём инстаграме написала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

"День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрёл отца. У ребёнка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди долгая и, надеемся, счастливая жизнь. Теперь всё будет хорошо", — отметила российский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что суд признал родство подмосковного маугли и его отца. Для подтверждения отцовства был сделан ДНК-тест и собраны все необходимые документы. К делу также подключилось посольство Узбекистана, и вскоре мужчине обещают выдать сертификат о возвращении на родину.

Напомним, что ранее мальчик из Балашихи жил с отцом из Узбекистана в самодельной хижине в лесу, а играть ходил на детскую площадку в соседний микрорайон.

Пока мальчику оформляли документы, отцу помогли найти работу и снять жилье. Правда, пока мужчина не решил, останется ли с сыном навсегда в России или все-таки после снятия ограничений вернется на родину.

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