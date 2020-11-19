Мальчика, который жил в хижине в лесу под Москвой, вернули отцу из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Мальчик-маугли, который жил в лесу в подмосковной Балашихе, после воссоединения с отцом получил свидетельство о рождении. Об этом в своём инстаграме написала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

"День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрёл отца. У ребёнка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди долгая и, надеемся, счастливая жизнь. Теперь всё будет хорошо", — отметила российский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что суд признал родство подмосковного маугли и его отца. Для подтверждения отцовства был сделан ДНК-тест и собраны все необходимые документы. К делу также подключилось посольство Узбекистана, и вскоре мужчине обещают выдать сертификат о возвращении на родину.

Напомним, что ранее мальчик из Балашихи жил с отцом из Узбекистана в самодельной хижине в лесу, а играть ходил на детскую площадку в соседний микрорайон.

Пока мальчику оформляли документы, отцу помогли найти работу и снять жилье. Правда, пока мужчина не решил, останется ли с сыном навсегда в России или все-таки после снятия ограничений вернется на родину.