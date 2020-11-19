В Москве женщина, которую обнаружили рядом с трупами двух детей, призналась в их убийстве

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CentralAsia (UZ) - Москвичка призналась в убийстве двух малолетних детей, следствие намерено отправить ее под арест. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе допроса женщина полностью признала свою вину и сообщила следствию, что внезапно приняла решение убить детей, после чего употребила спиртные напитки.

«Спали как ангелочки, и я их убила», — сказала обвиняемая. Она собиралась покончить с собой, но не смогла, пишет «КП».

В Останкинский суд Москвы будет направлено ходатайство о ее аресте. Также ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным, после рождения второго ребенка у женщины началась послеродовая депрессия, но за помощью она не обращалась.

Тела детей обнаружил отец в квартире на Тайнинской улице в Москве, когда вернулся с работы. С женой мужчина развёлся пару месяцев назад, но они продолжали жить вместе. Отцу детей 32 года. Он родом из Узбекистана. В столице работал поваром в Москве-Сити.

Москвичка, работавшая менеджером, познакомилась с приезжим из Узбекистана, несколько месяцев назад он получил гражданство России. Мужчина полностью обеспечивал семью. После свадьбы у пары родилась дочь, затем сын. Их мать провела в декретном отпуске восемь лет. По ее словам, она устала от воспитания детей, а муж якобы не помогал ей и постоянно работал. В итоге она подала на развод, и в сентябре их брак был расторгнут. Тем не менее супруги продолжали жить вместе.

«Муж избивал ее. Довел до депрессии. Запрещал общение со всеми. Развелись, а потом надавил на нее, чтобы вернуться. У нее нет никого. Она была одна, видимо, ей сложно было», — рассказала знакомая обвиняемой Telegram-каналу Life Shot.

17 ноября сообщалось, что тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения обнаружил в московской квартире на северо-востоке города их отец, при этом мать находилась в неадекватном состоянии.