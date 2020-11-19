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  20 ноября 2020
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Команда Монголии победила в Международном студенческом конкурсе по международному арбитражу и переговорам

CentralAsia (MNG) -  Международный конкурс по арбитражу и переговорам виртуально проводился с 14 по 15 ноября.

Команда юридического факультета Госуниверситета Монголии приняла участие в этом конкурсе и заняла первое место в категории японского языка.

В конкурсе приняли участие команды из 25 университетов Японии, Монголии, Австралии, Китая, Сингапура и Тайваня.

Конкурс организован Sumitomo Corporation, GLEA Японии и Софийским университетом в 19-й раз в этом году.

В этом году конкурс проводился онлайн из-за пандемии.

Команда юридического факультета Государственного университета Монголии участвовала в конкурсе четвертый год и заняла 7 место в 2018 году и 8 место в 2019 году. В этом году они впервые выиграли главный Кубок.

В конкурсе на японском языке приняли участие Б.Соёл-Эрдэнэ, Б.Хэрлэнчимэг, Б.Лхагважаргал, Г.Сайханзул и Э.Эрхбилгуун из юридического факультета Государственного университета Монголии.

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