Число заболевших COVID-19 в мире превысило 56 миллионов человек

CentralAsia (CA) - С начала месяца коронавирус в мире выявили еще у 10 млн человек. Больше всего заразившихся зарегистрировали в США, Индии и Бразилии, меньше всего — в основном в островных государствах, например на Маршалловых Островах или Фиджи.



Во всем мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 56 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

С начала ноября число заболевших COVID-19 выросло на 10 млн человек.

Больше всего заразившихся выявили в следующих странах:

США — 11,4 млн человек (умерли почти 250 тыс. заболевших COVID-19);

Индия — 8,9 млн (умерли 130,9 тыс. человек);

Бразилия — 5,9 млн (умерли 166,6 тыс.);

Франция — 2,1 млн (умерли 46,7 тыс.);

Россия — почти 2 млн (умерли от коронавируса, по данным оперативного штаба, 34,4 тыс. человек).

Более 1 млн заболевших COVID-19 также зарегистрировали в Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике. Меньше всего заразившихся выявили в основном на островных государствах, в частности на Маршалловых Островах (четыре случая), Соломоновых Островах (16) и Фиджи (35).

За прошлую неделю коронавирус в мире выявили у почти 4 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для борьбы с пандемией ряд стран разрабатывает вакцины от COVID-19. В частности, американские компании Pfizer и Moderna сообщили, что предварительные испытания показали 95-процентную эффективность их препаратов.