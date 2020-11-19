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  20 ноября 2020
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В России новый суточный рекорд по росту случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С учетом новых данных общее число зараженных в России превысило 2 млн и составило 2 015 608.

Общее число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России с момента начала пандемии перевалило за 2 млн, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. За последние сутки в стране выявлены 23610 новых случаев заражения. В результате общее число заболевших выросло до 2 015 608 человек.

Более 20 тыс. заражений COVID-19 выявляют в России восьмой день подряд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 56,25 млн. Лидируют США, Индия и Бразилия.

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