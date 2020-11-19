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  20 ноября 2020
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В Узбекистане закрылись ещё два COVID-центра «из-за резкого сокращения пациентов»

CentralAsia (UZ) -  Центры по лечению COVID-больных в Каттакурганском и Ургутском районах Самаркандской области закрылись. По данным областного управления здравоохранения, центры были рассчитаны на 200 коек в Каттакургане и на 500 коек в Ургутском районе.

"В настоящее время сократилось количество выявляемых случаев у обращающихся в распределительный центр, за последние дни количество пациентов резко снизилось. В связи с этим прекратили работу центры по выявлению и лечению коронавируса в Каттакурганском и Ургутском районах", - отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, количество пациентов в распределительном центре в Самарканде также резко сократилось. Сегодня в центре с подозрением на коронавирус проходят лечение более 200 пациентов .

Президент Шавкат Мирзиёев заявил несколько дней назад на видеоконференции, что количество людей, инфицированных COVID-19, уменьшилось и 62% мест, отведенных для таких пациентов, остаются пустыми.

Президент поручил оптимизировать эти центры, чтобы «огромные средства не тратились зря».

Ранее сообщалось, что клиника Ташкентского научно-исследовательского института вирусологии и клиника Республиканского научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней вернулись к нормальной работе и начали оказывать услуги пациентам с инфекционными заболеваниями.

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