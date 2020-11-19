В США приняли резолюцию из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального

CentralAsia (CA) - Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за инцидента с отравлением Алексея Навального. Законодатели призывали Вашингтон ввести санкций против России в связи с произошедшим с российским оппозиционером.

Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер.

18 ноября также стало известно, что ФСБ отказалась возбуждать дело о применении химического оружия против Навального. С заявлением в спецслужбу обращался созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). ФСБ в отказе указала, что проверкой фактов вероятного отравления занимаются другие правоохранительные органы.

Юристы ФБК назвали ответ ведомства "отпиской" и направили в суд жалобу на бездействие следственного управления ФСБ.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта, который следовал из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Врачи ввели его в искусственную кому. Спустя двое суток оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.

Эксперты в Германии, а затем и других странах пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию яда из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли иметь отношение к покушению на Навального.

Навальный убеждён, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.

Российские власти отвергают причастность к отравлению оппозиционера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и российские врачи заверяют, что в России в организме оппозиционера ядов обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.