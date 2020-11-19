Поставки вакцины Pfizer и BioNTech могут начаться «до Рождества»

CentralAsia (CA) - Разработчики вакцин Pfizer и BioNTech могут получить экстренное разрешение в США и Европе на свою вакцину COVID-19 в следующем месяце после того, как окончательные результаты испытаний показали, что эффективность вакцины составляет 95% и отсутствуют серьезные побочные эффекты. Об этом 18 ноября заявили производители лекарств, сообщает Reuters.

Было обнаружено, что эффективность вакцины одинакова для разных возрастов и этнических групп - многообещающий признак, учитывая, что болезнь несоразмерно сильно повредила пожилым людям и определенным группам населения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может разрешить экстренное использование к середине декабря, сообщил Reuters TV исполнительный директор BioNTech Угур Сахин. По его словам, условное одобрение в Евросоюзе может быть получено во второй половине декабря.

«Если все пойдет хорошо, я могу представить, что мы получим одобрение во второй половине декабря и начнем поставки до Рождества, но на самом деле только если все пойдет хорошо», - сказал он.

Из 170 добровольцев, заразившихся COVID-19 в испытании Pfizer с участием более 43000 человек, 162 получили плацебо, а не вакцину, то есть вакцина была эффективна на 95%. Из 10 человек с тяжелой формой COVID-19 один получил вакцину.

Сахин из BioNTech сказал, что в пятницу будет подана заявка на получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях США (EUA).

Официальные лица США заявили, что вакцина Moderna, вероятно, будет разрешена в течение семи-десяти дней после получения Pfizer своей EUA, а государства готовы начать распространение в течение 24 часов.

Превосходящие ожидания результаты двух вакцин, разработанных с использованием новой технологии матричной РНК (мРНК), вселили надежды на прекращение пандемии, унесшей жизни более 1,3 миллиона человек и нанесшей ущерб экономике и повседневной жизни.

Эффективность инъекции Pfizer-BioNTech составила 94% у людей старше 65 лет, которые относятся к группе особенно высокого риска.

«Это свидетельство, которое нам необходимо для обеспечения защиты наиболее уязвимых людей», - сказал Эндрю Хилл, старший научный сотрудник отделения фармакологии Ливерпульского университета. Pfizer заявила, что в этом году планирует выпустить до 50 миллионов доз вакцины, чего достаточно для защиты 25 миллионов человек, а затем произвести до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.

В то время как некоторые группы, такие как медицинские работники, будут иметь приоритет в вакцинации в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, пройдут месяцы, прежде чем начнется широкомасштабное внедрение вакцины в любой стране.

В среду Pfizer заявила, что предложила предоставить Бразилии миллионы доз в первой половине 2021 года. У нее также есть соглашения с Европейским союзом, Германией и Японией, по которым распространение может начаться в следующем году.

Майк Райан, главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, сказал, что пройдет по крайней мере 4-6 месяцев, прежде чем вакцинация станет доступной по всему миру.