Сегодня в Монголии выявили 85 заболевших COVID-19. Всего — 518

CentralAsia (MNG) - В Монголии за день зарегистрировали 13 новых зараженных коронавирусом после проведения 963 тестов. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.

С 11:00 19 ноября 2020 года в вирусологической лаборатории аймака Сэлэнгэ прошли тестирование 53 человека. Тринадцать человек дали положительный результат на коронавирус. Таким образом, в аймаке Сэлэнгэ количество зараженных достигло до 41, и в стране — 518.

Всего в стране зафиксировано 85 локальных случаев заражения коронавирусом, в частности, в Улан-Баторе выявлены 18, в аймаке Сэлэнгэ — 41, в Дархан-Уул — 11, в Дорноговь — 1, в Говьсумбэр — 1 и в аймаке Орхон — 13.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 518 случаев заражения коронавирусом. Из них 335 человек выздоровели.

В зависимости от обстоятельств распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.

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