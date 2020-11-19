Самое высокое здание мира «Бурдж Халифа» окрасилось в цвета флага Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубаи окрасился в цвета узбекского флага. Об этом сообщается на странице небоскрёба в Инстаграм.



Таким способом в Дубае 18 ноября поздравили Узбекистан с 29-летием принятия государственного флага, который отмечается сегодня.

На видео также звучит гимн Узбекистана.

Ранее, в День Независимости Узбекистана - 1 сентября, на небоскребе "Бурдж Халифа" также зажглись цвета узбекского флага.

Государственный флаг Узбекистана был утверждён 18 ноября 1991 года, через два месяца после провозглашения независимости страны.