Самое высокое здание мира «Бурдж Халифа» окрасилось в цвета флага Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 16:33, 19 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубаи окрасился в цвета узбекского флага. Об этом сообщается на странице небоскрёба в Инстаграм.
Таким способом в Дубае 18 ноября поздравили Узбекистан с 29-летием принятия государственного флага, который отмечается сегодня.
На видео также звучит гимн Узбекистана.
Ранее, в День Независимости Узбекистана - 1 сентября, на небоскребе "Бурдж Халифа" также зажглись цвета узбекского флага.
Государственный флаг Узбекистана был утверждён 18 ноября 1991 года, через два месяца после провозглашения независимости страны.
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