Туркменистан отменил чартерные рейсы. Эвакуация граждан РФ отложена до 2021 года

CentralAsia (TM) - Запланированный авиарейс компании S7 по маршруту Москва – Туркменабат – Москва, на котором планировалось вывезти в Россию застрявших в Туркменистане граждан, переносится ориентировочно на вторую половину января 2021 года, сообщило 17 ноября посольство России в Туркменистане.

Дипмиссия отмечает, что это сделано «в связи с инициированными туркменской стороной ограничениями на выполнение чартерных рейсов в контексте превентивных мер по противодействию распространения COVID-19».

В сообщении также говорится, что посольство продолжает процесс приема документов и формирования по согласованию с компетентными ведомствами Туркменистана списков пассажиров, желающих вылететь чартерными рейсами в Россию.

Напомним, что Туркменистан начал массово вывозить своих граждан из других стран лишь несколько месяцев назад. Это привело к тому, что в карантинных лагерях перестало хватать мест для зараженных коронавирусом. По последним данным, ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, сообщают "Хроники Туркменистана".