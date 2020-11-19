Цены на продукты питания в Таджикистане за 10 месяцев выросли почти на 10%

- Таджикистан, общество
- 17:05, 19 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - Уровень инфляции на потребительском рынке Таджикистана в январе-октябре этого года составил 7%, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.
В частности, продовольственные товары подорожали на 9,6%, непродовольственные товары – на 4,4%, а тарифы на платные услуги повысились на 3,6,7%.
Правительство планирует до конца текущего года удерживать инфляцию на уровне 7%. Всемирный банк же прогнозирует в республике в 2020 году инфляцию на уровне 10%, передает Азия Плюс.
Что подорожало больше?
Продовольственные товары:
Сахар – 37,8%
Масло – 21,6%
Хлебобулочные изделия – 12,2%
Картофель – 11,2%
Мясо – 5,7%.
Непродовольственные товары:
Моющие средства – 8,6%
Фармацевтическая продукция –7,6%
Строительные материалы – 7,4%
Уголь – 6,8%
Запчасти транспорта – 6%
Ткани – 5,5%
Сжиженный газ – 4,5%.
Платные услуги:
Проезд воздушным транспортом – 30%
Бытовые услуги – 4,16%.