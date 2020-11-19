Цены на продукты питания в Таджикистане за 10 месяцев выросли почти на 10%

CentralAsia (TJ) - Уровень инфляции на потребительском рынке Таджикистана в январе-октябре этого года составил 7%, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

В частности, продовольственные товары подорожали на 9,6%, непродовольственные товары – на 4,4%, а тарифы на платные услуги повысились на 3,6,7%.

Правительство планирует до конца текущего года удерживать инфляцию на уровне 7%. Всемирный банк же прогнозирует в республике в 2020 году инфляцию на уровне 10%, передает Азия Плюс.

Что подорожало больше?

Продовольственные товары:

Сахар – 37,8%

Масло – 21,6%

Хлебобулочные изделия – 12,2%

Картофель – 11,2%

Мясо – 5,7%.

Непродовольственные товары:

Моющие средства – 8,6%

Фармацевтическая продукция –7,6%

Строительные материалы – 7,4%

Уголь – 6,8%

Запчасти транспорта – 6%

Ткани – 5,5%

Сжиженный газ – 4,5%.

Платные услуги:

Проезд воздушным транспортом – 30%

Бытовые услуги – 4,16%.

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